È una tabaccaia di Novi la donna che ieri mattina s’è tolta la vita gettandosi da un viadotto dell’autostrada

Novi Ligure – È di Rosa Robbiano, 49 anni di Novi Ligure, il corpo della donna che ieri mattina 22 gennaio si è gettata dal viadotto dell’autostrada A 10 in località Pecorile di Celle Ligure. Un automobilista, che ha dato l’allarme chiamando la polizia stradale, l’ha vista scavalcare il guardrail e gettarsi nel vuoto. Sul viadotto gli agenti hanno trovato la sua auto ferma in una piazzuola di sosta. La donna gestiva la tabaccheria di Via Papa Giovanni 22 a Novi Ligure (nella foto). Figlia di Giuseppe, presidente del Circolo Ilva fino alla sua morte (avvenuta nel 2011), lascia una sorella gemella. Non sono ancora note le motivazioni dell’insano gesto.