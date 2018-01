Vaccino scaduto iniettato a bimbo

Salerno (Aurora Vigne de Il Giornale) – Hanno somministrato un vaccino scaduto a un bambino di otto mesi. Per questo due dipendenti dell’Asl di Salerno sono stati denunciati. Si tratta di un medico e di un assistente per l’infanzia. Il tutto è avvenuto lo scorso 18 gennaio, in un ambulatorio di Giffoni Sei Casali, nel Salernitano. I due quel giorno hanno iniettato al piccolo un vaccino scaduto a novembre 2017. Ad accorgersi dell’errore sono stati i genitori una volta rientrati a casa. Sul bollino del libretto sanitario del bimbo c’era infatti scritta la data di scadenza del vaccino. A quel punto madre e padre sono andati in caserma per sporgere denuncia. I militari dell’Arma della compagnia di Battipaglia, in collaborazione con i colleghi del Nucleo Antisofisticazione di Salerno, al termine dei controlli sui lotti di vaccini presenti in quell’ambulatorio, non hanno rinvenuto altri medicinali scaduti. Il bimbo sta bene. La confezione del vaccino è risultato essere l’unica scaduta all’interno del centro, tutte le altre sono in corso di validità.