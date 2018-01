Ci ha lasciati Valerio Bellero, storica figura dell’artigianato alessandrino

Alessandria – È deceduto all’età di 84 anni il commendator Valerio Bellero, Past President di Confartigianato Imprese Alessandria al vertice del quale è approdato dopo essere stato presidente di Libera Artigiani. Nel 2011 lasciava l’incarico per raggiunti limiti di età. Il commendator Bellero abitava con la famiglia in Via Don Giovine 74. Il Rosario sarà celebrato oggi, Mercoledì 24 Gennaio 2018 alle ore 19,30 nella Chiesa Parrocchiale Cuore Immacolato di Maria ad Alessandria in Via Monteverde 2. I funerali si terranno domani, con partenza dalla stessa chiesa, Giovedì 25 Gennaio 2018 alle ore 10,00.