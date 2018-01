Denunciati i cinque teppisti che hanno mandato all’ospedale un autista di Amag Mobilità

Alessandria – Sono stati individuati i cinque giovani che lo scorso 30 novembre avevano aggredito e mandato all’ospedale un autista di autobus. Una volta a bordo i cinque teppisti, evidentemente ubriachi, hanno iniziato a spaventare i viaggiatori, fra cui molte persone anziane, con urla e schiamazzi, per cui sono stati invitati a scendere dall’autista che aveva fermato l’autobus ed aperto le porte. Ma i cinque l’hanno accerchiato e malmenato mentre i viaggiatori, compreso qualche signore di mezza età che poteva intervenire in sua difesa, non hanno fatto nulla per evitare il pestaggio. Alla fine sono intervenuti alcuni agenti della questura, mentre la vittima è finita all’ospedale con prognosi di 12 giorni. Grazie alle indagini è stato possibile risalire agli autori del triste gesto grazie alla testimonianza di uno di loro, O.H, un marocchino di 18 anni già noto alle forze dell’ordine che, nel riconoscere le proprie responsabilità, ha spiegato che stava rientrando dopo aver festeggiato il compleanno insieme a quattro amici : A.F. 18 anni di Alessandria e H.L. 19 anni marocchino residente in città, entrambi con numerosi precedenti di polizia, oltre a due minorenni, entrambi alessandrini. Tutti e cinque sono sati denunciati per lesioni aggravate e interruzione di pubblico servizio.