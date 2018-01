Disoccupato di Novi abitava abusivamente nel casello ferroviario abbandonato di Prasco tra Acqui e Ovada

Prasco – Agenti della Polfer di Novi Ligure in servizio su alcuni treni delle tratte Torino–Genova e Genova–Milano, hanno controllato l’ex casello ferroviario di Prasco, un comune di 500 abitanti tra Acqui Terme e Ovada, per una verifica dopo l’incendi del 30 dicembre scorso. Nel corso del sopralluogo hanno sorpreso, all’interno della stazione, un uomo di 43 anni, disoccupato originario di Novi Ligure che aveva occupato l’immobile abusivamente. L’uomo, che è risultato avere molti precedenti di polizia, è indagato a piede libero per l’occupazione abusiva del casello ferroviario e per i danneggiamenti procurati alla struttura. Nel corso della perquisizione personale, l’uomo è stato sorpreso in possesso di alcuni coltelli e altri oggetti atti ad offendere.