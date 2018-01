Alessandria – Stavolta Gianmaria Zanier ha intervistato il vice presidente della provincia di Alessandria Federico Riboldi che ha illustrato quali siano, secondo lui, le mosse vincenti per dare nuovo impulso all’economia della nostra zona. Per Riboldi è fondamentale riattivare al più presto la linea ferroviaria che porta a Milano passando per le due direttrici per Vercelli e Mortara, ma anche dare nuovo impulso alla logistica puntando soprattutto sui servizi.