All’Alessandria dopo Gatto è arrivato anche Tommaso Bellazzini

Alessandria (g.z.) – Partito Bellomo, destinazione San Benedetto del Tronto, a rinforzare il centrocampo è arrivato Tommaso Bellazzini. 30 anni, molta esperienza nella serie cadetta e – cosa non trascurabile – un rapporto già consolidato con Mister Marcolini che lo ha allenato due anni fa a Pavia: questo il biglietto da visita dell’ex giocatore della Pistoiese, che, dopo essere rimasto senza squadra all’inizio della stagione in corso ed essere sceso in Serie D a settembre con il Rezzato, ha firmato fino al Giugno 2019 con la società di Via Bellini. Dopo l’arrivo dell’ex Chievo Emanuele Gatto, si conferma dunque il trend del mercato di riparazione, volto a rinforzare un reparto di per sé già sufficientemente coperto nonostante la partenza di Simone Branca destinazione Vejle della Serie B danese. A quando, però, l’innesto di un esterno sinistro di ruolo e di una punta che possa contendersi il posto con Marconi (che, contro il Pro Piacenza, è sembrato ancora lontano dalla miglior forma), o dell’ancora troppo acerbo Bunino? Tutto dipende da Gonzalez: se gira lui, gira tutta la squadra… altrimenti diventa durissima. Domenica ci sarà la sfida contro la capolista Livorno, reduce dal mezzo passo falso a Lucca, prima della gara al Moccagatta contro il Robur Siena, attualmente seconda in classifica: due gare che diranno molto sul prosieguo del campionato dei Grigi, non solo sotto il profilo del risultato, ma anche delle prestazioni.