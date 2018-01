Moncalvo: ecco perché La Stampa non è più degli Agnelli, la Boschi si candida in Trentino, Razzi è stato licenziato da Berlusconi e Grillo si è smarcato dai Grillini

Alessandria – In questa intervista video (la quarta) Gigi Moncalvo ci spiega perché il quotidiano La Stampa non sia più della famiglia Agnelli che detiene ormai una quota di minoranza in quanto il vero padrone è l’ingegner Carlo De Benedetti (tessera N.1 del Pd) che dichiara in TV, a La Sette nella trasmissione della Gruber, che voterà Pd, ma questo è impossibile in quanto è cittadino svizzero. Stupisce il fatto che Lilly Gruber, sempre così pronta e spumeggiante, non lo sapesse. Moncalvo si chiede anche cosa vi sia alla base del licenziamento del senatore Antonio Razzi che non trova più posto nel centrodestra mentre, parlando sempre di elezioni, non poteva mancare la candidatura di Maria Elena Boschi in Trentino Alto Adige. Come è possibile? È possibile perché la Boschi è impresentabile in tutta Italia per le note vicende delle banche e dei risparmiatori buggerati mentre in Trentino il Pd può presentare a suo favore una cambiale all’incasso alla Südtiroler Volkspartei che nella finanziaria, grazie all’alleanza col Pd di Renzi, ha ottenuto la concessione per trent’anni dell’autostrada del Brennero che frutterà alle casse trentine qualcosa come 5,5 miliardi. Una cambiale in scadenza che può essere pagata con l’ospitalità in Trentino della Boschi candidata. Perché Grillo s’è staccato dal Movimento 5 Stelle e ha fondato un nuovo Blog? Moncalvo se lo chiede. E anche noi ce lo chiediamo.