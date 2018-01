Accoltellamento di Novi: convalidato l’arresto, sette giorni di prognosi al ferito

Novi Ligure – Stamane è giunta l’ordinanza con la quale il giudice del Tribunale di Alessandria ha convalidato il fermo effettuato dai Carabinieri della Compagnia di Novi Ligure nei confronti del marocchino di 19 anni che ha ferito con una coltellata in Vicolo Giara, nella zona del Bar Principe, un novese di 23 anni (rileggi la notizia http://www.alessandriaoggi.info/sito/2018/01/25/preso-laggressore-di-riccardo-giotta-e-un-marocchino-di-20-anni/ ).

I carabinieri lo avevano arrestato per tentato omicidio anche se, in sede di convalida, l’uomo ha negato ogni addebito nonostante i gravi e concordanti indizi a suo carico. Nel frattempo il novese ferito è stato dimesso dall’Ospedale di Novi Ligure e se la caverà con 7 giorni di prognosi.