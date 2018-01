Maxi tamponamento A26: un morto e 29 feriti

Masone (Ansa Liguria) – Maxi tamponamento in A26 questa mattina con un morto e 29 feriti, tra cui due bambini. Due feriti gravi sono stati trasferiti all’ospedale San Martino di Genova con l’elicottero dei vigili del fuoco, gli altri feriti sono stati ricoverati al San Giacomo di Novi e all’ospedale di Ovada. L’autostrada è stata bloccata fino alle 15,30 circa. Il bilancio dell’incidente è stato fatto dalla polizia stradale. Il maxi tamponamento è avvenuto in carreggiata sud, in direzione Genova, tra il casello di Masone e lo svincolo di Genova Voltri. I mezzi coinvolti sono 21, 19 auto e due mezzi pesanti. I veicoli si sarebbero scontrati per vari tamponamenti indipendenti tra loro, mentre nella zona era in corso un forte temporale. Parte degli scontri sono avvenuti anche in galleria Monacchi. Sul posto agenti della polizia stradale di Ovada e Genova e mezzi del 118, oltre al personale di Autostrade e i vigili del fuoco di Genova e di Ovada. Per chi viaggia verso Genova l’uscita obbligatoria è al casello di Ovada ma la polizia stradale suggerisce la deviazione sulla bretella Predosa-Bettole per poi imboccare la A7.

Fra le ipotesi prese in considerazione per spiegare le cause dei tre tamponamenti a catena avvenuti sulla A26 in direzione Genova c’è quella di una perdita di gasolio da un serbatoio di un camion che dopo avere fatto il pieno in un’area di servizio della tratta potrebbe essere partito con il tappo del serbatoio avvitato male. L’ipotesi è al vaglio della polizia stradale e viene suffragata da un particolare: nella carreggiata non ci sono chiazze molto estese di gasolio, come accadrebbe in caso di perdite dopo un incidente, ma è stata invece rilevata una scia di nafta lunga alcuni chilometri che parte dall’area di servizio Turchino Sud sino quasi a Voltri.

La vittima è Josuè Emanuele Martinez Mencu, nato a Legnano e residente a Cerro Maggiore (Milano), che avrebbe compiuto 20 anni tra due giorni. Viaggiava su una Ford Fiesta che si è schiantata contro un tir. I due feriti molto gravi viaggiavano con lui.