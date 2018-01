Bigfoot junior è un film di animazione del 2017, diretto da Jeremy Degruson, Ben Stassen, con Christopher L. Parson e Marieve Herington. Uscita al cinema il 25 gennaio 2018. Durata 92 minuti. Distribuito da Koch Media. Il duo di registi Jeremy Degruson e Ben Stassen (Il castello magico), firma una nuova emozionante avventura animata con protagonista il temerario figlio di Bigfoot. Bigfoot Junior si chiama Adam e non ha mai conosciuto suo padre. Quando un giorno scova una pista che può condurlo dal genitore scomparso, il ragazzino spettinato – zaino in spalla e scarpe comode – si inoltra nel folto della foresta alla ricerca di una creatura magica e leggendaria. Bigfoot non combacia con i racconti dell’orrore che lo dipingono un gigantesco mostro famelico, ma si rivela un padre affettuoso e giocherellone, impaziente di mostrare al figlioletto gli smisurati poteri dei “Piedoni”. Perché mai, allora, ha abbandonato la sua famiglia? Per proteggerla da un’organizzazione senza scrupoli intenzionata a utilizzare il suo DNA per condurre abominevoli esperimenti scientifici. Quello che Adam non sa è che gli uomini dell’organizzazione lo hanno seguito per stanare e catturare Bigfoot Senior.

* DATA USCITA: 25 gennaio 2018

* GENERE: Animazione

* ANNO: 2017

* REGIA: Jeremy Degruson, Ben Stassen

* ATTORI: Christopher L. Parson, Marieve Herington, Joe Ochman, Michael Sorich, Sandy Fox

* PAESE: Belgio, Francia

* DURATA: 92 Min

* DISTRIBUZIONE: Koch Media