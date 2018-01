Downsizing è una commedia drammatica e di fantascienza del 2017, diretto da Alexander Payne, con Matt Damon e Neil Patrick Harris. Uscita al cinema il 25 gennaio 2018. Durata 135 minuti. Distribuito da 20th Century Fox. Il regista Alexander Payne ambienta Downsizing nella sua città natale, Omaha, in Nebraska. In un futuro non molto lontano, gli esseri umani sperimentano una soluzione inedita all’eccessivo consumo energetico che ha impoverito il pianeta: una procedura di rimpicciolimento all’avanguardia in grado di ridurre temporaneamente le dimensioni di un uomo di circa un ottavo, permettendogli così di risparmiare le risorse a disposizione. Una coppia di sposi (Matt Damon e Kristen Wiig), in crisi coniugale, decide di sottoporsi al processo con la speranza di una vita migliore, ma quando sua moglie si tira indietro all’ultimo momento, all’uomo non resta che unirsi a una piccola comunità di suoi simili e affrontare da solo le difficoltà che derivano dalle nuove misure ridotte.

* DATA USCITA: 25 gennaio 2018

* GENERE: Commedia, Drammatico, Fantascienza

* ANNO: 2017

* REGIA: Alexander Payne

* ATTORI: Matt Damon, Neil Patrick Harris, Kristen Wiig, Jason Sudeikis, Christoph Waltz, Alec Baldwin, Margo Martindale, Maribeth Monroe, Donna Lynne Champlin, Rolf Lassgård, Kerri Kenney

Megaplex Stardust Tortona

SALA 2

20:10

SALA 3

sabato

17:40

domenica

15:00 – 17:40

* PAESE: USA

* DURATA: 135 Min

* DISTRIBUZIONE: 20th Century Fox