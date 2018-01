“Grigi Platino” a Livorno che hanno dato lezione di calcio ai primi della classe e portano a casa 3 punti che valgono un campionato

Livorno (Livorno 0 – Alessandria 1) Gianmaria Zanier – L’avevamo preannunciato domenica scorsa: per uscire da Livorno coi 3 punti, i Grigi avrebbero dovuto ripartire esattamente dalla cattiveria agonistica esibita nell’ultima gara casalinga contro il Pro Piacenza. Così è stato, e sono bastati solo 10 secondi al “Cartero” Gonzalez per segnare un gol al volo che, ai tifosi grigi con qualche capello bianco, ha ricordato certe prodezze di Ciccio “Gol” Marescalco negli anni ’80. Gara con ritmi davvero frenetici, soprattutto nel primo tempo, con la squadra amaranto che ha cercato subito di recuperare lo svantaggio iniziale. In particolare, da segnalare almeno la bella parata di Vannucchi con la mano di richiamo al 16′ su conclusione dell’esterno livornese Franco e un tentativo dell’attaccante Vantaggiato, con Fissore in chiusura sulla diagonale in corner. La squadra grigia, però, ha saputo resistere agli assalti avversari senza mai andare in affanno oltre il lecito: prova ne sono, sia il tacco di Marconi su cross di Sestu (sarebbe stato un altro gol davvero da urlo), che il raddoppio annullato a Gonzalez (ancora tu?) per un fuorigioco non particolarmente evidente. Nel secondo tempo il Livorno ha inevitabilmente abbassato i ritmi vorticosi della prima frazione, lasciando spesso campo alle ripartenze dei Grigi che hanno più volte sfiorato il raddoppio. Prima Bunino, entrato al posto di Marconi (per lui problemi al ginocchio sinistro, per un brutto contrasto subìto alla fine del primo tempo), e poi Fischnaller subentrato al posto di Gonzalez, non hanno saputo capitalizzare al meglio gli spazi lasciati liberi dalla retroguardia amaranto, facendo sì che la vittoria, soffertissima ma strameritata, fosse sancita soltanto alla fine dei 6 (!) minuti di recupero decretati dall’arbitro Valiente di Salerno. Sesta vittoria consecutiva e domenica al Moccagatta arriva il Robur Siena. Avanti così.

Livorno (4-2-3-1): Mazzoni, Morelli (67′ Perez), Pirrello, Gasbarro, Franco; Luci (79′ Kabashi), Bruno; Doumbia (59′ Murilio Mendes), Baumgarthner (59′ Manconi), Valiani, Vantaggiato. All. Sottil

Alessandria: (4-3-3): Vannucchi, Celjak, Piccolo, Giosa, Fissore; Nicco, Gazzi, Gatto; Gonzalez (71′ Fischnaller), Marconi (61′ Bunino), Sestu (82′ Russini). All. Marcolini

Gol: 10″ Gonzalez

Arbitro: Valiente di Salerno

Ammoniti: 2′ Gasbarro (L), 69′ Piccolo (A), 80′ Celiak (A), 88′ Fissore (A), 92′ Bruno (L)

Corner: 5-2 (3-1)

Recuperi: 1+6