Il Vegetale è un film del 2018, diretto da Gennaro Nunziante, con Fabio Rovazzi e Luca Zingaretti. Uscita al cinema il 18 gennaio 2018. Durata 90 minuti. Distribuito da The Walt Disney Company Italia. “Dopo aver rovinato la discografia italiana mi sembra giusto rovinare anche il cinema”. Parola di Fabio Rovazzi che, dopo aver espugnato le radio a suon di tormentoni, ironicamente “promette” di portare scompiglio in sala con Il vegetale. Scritto e diretto da Gennaro Nunziante (regista dei film di Checco Zalone), il film vede il giovane Fabio (Rovazzi) alle prese con un padre ingombrante e una sorellina capricciosa e viziata che lo considerano un buono a nulla, un “vegetale” appunto. Lo sfortunato neolaureato in cerca di un impiego reagisce al disprezzo della sua famiglia e degli esigenti datori di lavoro, quando un evento inatteso rimescola i ruoli offrendogli una preziosa occasione. Fra situazioni comiche e trovate paradossali, il protagonista dovrà reinventare la sua vita. Accanto all’esordiente Rovazzi, nel cast troviamo Luca Zingaretti, Ninni Bruschetta e Paola Calliari.

* DATA USCITA: 18 gennaio 2018

* ANNO: 2018

* REGIA: Gennaro Nunziante

* ATTORI: Fabio Rovazzi, Luca Zingaretti, Ninni Bruschetta, Paola Calliari, Rosy Franzese, Matteo Reza Azchirvani, Alessio Giannone

* PAESE: Italia

* DURATA: 90 Min

* DISTRIBUZIONE: The Walt Disney Company Italia