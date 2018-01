Per utilizzare al meglio i pronostici della rete vediamo dove guardare e come utilizzarli.

Negli ultimi tempi chi gioca alle scommesse sportive consulta abitualmente dei siti di pronostici prima di compilare le proprie schedine. La tradizione dei pronostici è lunga tanto quanto quella delle scommesse sportive, ma se un tempo erano su riviste specializzate e poco conosciuti oggi invece grazie alla rete hanno riscontrato il loro meritato successo. I pronostici scommesse sono studiati nei minimi dettagli ed è questa l’arma in più per uno scommettitore.

Se diamo uno sguardo in rete siti specializzati in pronostici scommesse come Bonusvip troviamo i pronostici con analisi dettagliate di ogni incontro così da poter fornire pronostici affidabili e motivati nelle proprie scelte che rispecchia sintomo di professionalità da parte del sito. Ogni pronostico valuta prima di scendere nel dettaglio del segno da giocare due aspetti fondamentali quello statistico e quello tattico. Prima si spulciano tutti gli ultimi risultati, si valutano i precedenti tra le due compagini per poi passare alla posizione di classifica così da avere un quadro chiaro sul momento di forma delle due squadre. Una volta valutato l’aspetto statistico si passa a quello tattico per capire se ci sono difficoltà di rosa e modulo nelle squadre. Analizzati questi due aspetti si devono incrociare i dati e scegliere la quota che riteniamo più opportuna non scegliendo solo la più probabile, ma dando valore alla quota che è quello che fa la differenza tra dei buoni pronostici scommesse oppure no.

Tutti questi dati non sono affatto facili da trovare, ma fondamentali per poter formulare pronostici affidabili e su siti come Bonusvip.it vengono raccolte in apposite sezioni in base ai diversi campionati e manifestazioni così che i lettori trovino facilmente tutte le informazioni così da poter comunque formulare i propri pronostici autonomamente anche se non si condividono quelli degli esperti e questo è uno dei motivi maggiori per cui questi portali stanno riscuotendo tutto questo successo.

Oltre a fornire informazioni utili e pronostici questi portali hanno riscosso tutto questo successo perché hanno insegnato ai loro lettori come approcciarsi alle scommesse sportive attraverso studio degli eventi e tattica così che i giocatori non si affidassero più solo alla fortuna come in un primo momento, ma potessero anche avere delle vincite aumentando così le probabilità di vincita, anche se non di molto, a favore del giocatore e facendo aumentare la passione verso questo gioco.