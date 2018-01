Presentate le liste del Movimento 5 Stelle

Alessandria – Dopo la conferenza stampa nell’ex sala consiliare del Comune in piazza San Secondo ad Asti, sempre oggi, M5S ha presentato ad Alessandria – nell’ex Taglieria del Pelo – i candidati alle prossime elezioni politiche del 4 marzo. Paolo Nicolò Romano (Asti, parlamentare uscente) e Giuseppe Castagna (Alessandria) sul plurinominale Camera Piemonte 2; Fabio Desilvestri (Acqui Terme) sull’uninominale Camera Asti; Silvia Gambino (Ovada) sull’uninominale Camera Alessandria; Mariassunta Matrisciano (Alessandria) sul plurinominale Senato Piemonte 2; Antonella Scagnetti (Tortona) sull’uninominale Senato Asti-Alessandria. “Si tratta di personalità di primo livello, rappresentative del tessuto sociale ed economico del territorio – sottolinea Paolo Mighetti, consigliere regionale che ha introdotto le presentazioni – Non certo professionisti della politica, come ci hanno abituato i vecchi partiti politici, ma persone che arrivano dal mondo del lavoro e dell’impresa”. Al tavolo anche Fabiana Dadone (Mondovì, parlamentare uscente) e Debora Bastiani (Racconigi), sul plurinominale Camera Piemonte 1-02.