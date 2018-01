Delinquenza minorile fuori controllo: ragazzino di 14 anni minaccia con un coltello un giovane di 18 anni al supermercato

Casale Monferrato – Sta precipitando la situazione che riguarda il teppismo e la delinquenza minorile, in tutt’Italia come nella nostra provincia. Oggi i carabinieri hanno denunciato in stato di libertà per minaccia aggravata e porto abusivo di armi od oggetti atti a offendere un ragazzino di 14 anni che, nel tardo pomeriggio di venerdì scorso, dopo un diverbio per futili motivi con un giovane di 18 anni all’interno di un centro commerciale, ha estratto dalla giacca un coltello da cucina della lunghezza complessiva di circa 21 centimetri col quale ha minacciato il maggiorenne. L’evento accaduto alla presenza di numerosi testimoni ha destato molta preoccupazione tra i clienti. Sul posto è immediatamente intervenuta una pattuglia del NOR – Aliquota Radiomobile che ha condotto i ragazzi coinvolti e alcuni testimoni in caserma al fine di accertarne le responsabilità. Data la presenza di minorenni, sono stati convocati anche i genitori. Le baby gang sono ormai molte nella nostra provincia e sono molti gli episodi criminosi che vedono dei ragazzini tristemente protagonisti. Per questo occorre abbassare la maggiore età a sedici anni e la punibilità da 14 a 12 anni. Se ne parla da tempo ma non si è fatto ancora niente. La situazione è praticamente fuori controllo con, da una parte gli insegnanti che non riescono ad educare gli allievi più turbolenti, e dall’altra molti genitori che invece di ringraziare gli insenanti che tentano di raddrizzare i loro figli teppisti li denunciano, quando va bene, altrimenti li aggrediscono e li menano. Nessuno fa niente, come nel caso della tabaccaia di Tortona alla quale una banda di minorenni, dopo averle rapinato la tabaccheria, hanno spaccato una gamba. Era venerdì 17 dicembre verso le cinque e mezzo del pomeriggio quando la baby gang ha fatto irruzione nella tabaccheria di Via Arzani 48 (rivendita di tabacchi n. 30) per compiere una rapina approfittando del fatto che era presente solo l’anziana titolare di 73 anni. Il branco di giovanissimi, tutti con indosso felpe e cappucci, dopo essere entrato, mentre uno fungeva da palo all’esterno e un altro teneva bloccata la porta interna che divide il retro con lo spazio aperto al pubblico per impedire alla titolare – che cercava di entrare – di poter intervenire, faceva velocemente razzia delle stecche di sigarette presenti sugli scaffali. L’anziana titolare riusciva ad aprire la porta e ad entrare in negozio ma i giovani rapinatori se la davano a gambe portando via le poche stecche che riuscivano a nascondere sotto i giubbotti, abbandonando il grosso della refurtiva sul pavimento. La donna ha cercato di bloccare uno dei giovani afferrandolo alle spalle ma il teppista riusciva a divincolarsi gettandola a terra per cui, a causa della caduta, l’anziana donna riportava una frattura alla gamba a seguito della quale subiva il ricovero in ospedale a Tortona. A quanto ci risulta nessun provvedimento punitivo è stato adottato nei confronti di quei teppistelli, né a scuola, né, tantomeno, a livello di giustizia ordinaria, per cui sono tutti a piede libero. Il problema della delinquenza minorile è reale ed è imbarazzante perché se si reagisce si passa automaticamente dalla parte del torto solo per il fatto di aver affrontato dei minorenni, senza tener conto che oggi, un ragazzo di 15 o 16 anni è già in grado di commettere dei reati e di arrecare gravi danni a chiunque. Le baby gang possono annoverare anche bambini di sette anni e imitano le organizzazioni criminali costituite da adulti, copiandone linguaggio e modi di agire. Nella maggior parte dei casi si tratta di ragazzi provenienti da famiglie con condizioni socio-educative critiche, gli altri invece provengono da famiglie agiate che iniziano a delinquere per puro divertimento e spirito di trasgressione, ormai stanchi della propria vita e delle regole. Importante, però, è capire, a prescindere dalla famiglia di appartenenza, cosa spinga questi ragazzi ad affacciarsi al mondo della criminalità. Recenti studi dimostrano che la principale causa è da ricercarsi in un disagio psicofisico, la voglia di apparire più forti. Non bisogna dimenticare, poi, il contesto familiare: molti sono i ragazzi i quali, in preda alla sofferenza per la separazione dei coniugi, entrano a far parte di queste organizzazioni che vedono come il nucleo familiare perso. A tal proposito, è opportuno dire che il contrasto alla criminalità giovanile deve iniziare dalle famiglie che hanno il dovere di far rispettare regole ben precise, ascoltare i propri figli. Ma se la madre ha l’amante ed il padre anche, e i figli lo sanno, non c’è niente da fare.