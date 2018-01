Giovane di 29 anni muore mentre nuota in piscina

Arquata Scrivia – Un giovane di 29 anni, Jacopo Ponzano di Grondona, è morto ieri sera verso le otto mentre era in acqua nella piscina coperta comunale. Secondo le prime testimonianze stava nuotando quando si è fermato forse colpito da un malore. Sarebbe finito in fondo alla vasca. Gli istruttori se ne sono immediatamente accorti e lo hanno subito recuperato. Una volta fuori acqua hanno tentato di rianimarlo col massaggio cardiaco in attesa che arrivasse una squadra del 118 che, appena sul posto, ha continuato nel tentativo di rianimazione, ma per Jacopo Ponzano non c’è stato niente da fare. Pare che il giovane soffrisse di patologie cardiache. Il magistrato della Procura della Repubblica dovrebbe disporre l’autopsia per accertare l’esatta causa del decesso.