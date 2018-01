Cinque bomboniere per un matrimonio originale

Nell’organizzazione del proprio matrimonio ci sono degli aspetti a cui si dedica più attenzione di altri. Si spende molto tempo e denaro per il vestito, soprattutto della sposa, e per la torta nuziale che è sempre più difficile da scegliere non solo per l’attenzione all’originalità della stessa ma anche per tutte le allergie e intolleranze che occorre considerare con cura. Ma c’è un’altra cosa, a cui forse non si pensa subito, che può essere la croce e la delizia di molti novelli sposi: la bomboniera.

Trovare la bomboniera perfetta è davvero difficile e spesso si ha il timore di spendere soldi per dei ninnoli che verranno chiusi in un cassetto o lasciati in giro a prendere polvere, diventando più un ingombro che un bel ricordo. Proprio per rincorrere questa linea di pensiero, negli ultimi anni la scelta delle bomboniere si è largamente spostata dalle solite statuette per approdare nei lidi dell’utilità, dai prodotti commestibili fino agli accessori della casa.

Dal cuore alla pancia

La bomboniera è un simbolo che serve per ringraziare gli invitati di aver condiviso questo momento di gioia con voi, vi hanno dedicato il loro tempo e vi hanno festeggiato perciò si regala loro qualcosa, a memoria di quel gesto di amicizia e unione. Cosa parla più di amicizia di qualcosa di buono da mangiare? Sono sempre più diffuse e apprezzate le bomboniere che contengono olio, marmellata, miele e vari prodotti del territorio italiano. Si può far scrivere ciò che più si desidera sulle confezioni, magari su un piccolo tagliere, sui vasetti o sulle bottigliette di olio o di liquore. In questo modo una volta che il prodotto all’interno sarà terminato, il recipiente potrà essere pulito ed utilizzato nuovamente! Questa è un’idea molto gettonata ma che nonostante ciò non è mai uguale poiché i prodotti da scegliere sono davvero tanti!

Per la casa

Nella top-ten delle bomboniere sono gli oggetti per la casa a scalare la classifica sempre più velocemente. Cavatappi, tazze e tazzine, candele, piattini, penne per scrivere, moka o macinini per il caffè e quant’altro, tutto attentamente confezionato in modo da essere non solo utile ma ovviamente anche gradevole alla vista e a tema col matrimonio.

Profumo di matrimonio

Parlando di profumi possiamo pensare a due tipi di bomboniera molto diversi: nel primo caso troviamo i fiori e le piantine, solitamente grasse, che vengono confezionate singolarmente o a “mazzetti” nel caso dei fiori che possono poi essere essiccati e diventare degli ottimi profumatore. Bisogna fare attenzione però perché se questo tipo di omaggi sono immensamente apprezzati da alcuni, sono proporzionatamente odiati da altri. Star dietro ad una pianta non è sempre facile, per quanto questa possa richiedere poche cure potrebbe sempre morire e far sentire in colpa chi l’ha ricevuta. Non dategli questa responsabilità!

Il secondo caso è fatto invece da tutti quei profumatori per ambienti di vari modelli e dimensioni che spesso si trovano nelle abitazioni. Ovviamente state attenti a scegliere il modello per non cadere nel pacchiano, fate scelte sobrie e oculate che possano rispecchiare un po’ il gusto di tutti.

Personalizzate

Diciamocelo, siamo tutti un po’ narcisisti! Per questo motivo una bomboniera personalizzata per ogni ospite potrebbe essere una scelta davvero vincente! Ad esempio potreste ingaggiare un ritrattista o un caricaturista per catturare i volti dei vostri ospiti e regalar loro il prodotto finale insieme ad una vostra dedica. Un’altra idea potrebbe essere quella di affittare una cabina fotografica per un matrimonio davvero originale. Gli ospiti potrebbero avere scatti illimitati per divertirsi e immortalare la loro gioia per conto loro o assieme a voi. Le fotografie verrebbero stampate al momento proprio come le cabine per foto che si trovano a volte in giro e si potrebbe aggiungere come “regalo” un portafoto coi nomi degli sposi e la data.

Ecosostenibili

In un mondo sempre più attento alle necessità del pianeta, anche gli sposi iniziano a guardare verso regali bio, ecosostenibili e solidali. Spesso si tratta di regali edibili o di sacchetti e oggetti di vario tipo che si ordinano direttamente dall’associazione che si ha intenzione di sponsorizzare, che si tratti del WWF, di Equo&solidale o di altri, comprare queste bomboniere solidali vuol dire fare un “regalo doppio”.