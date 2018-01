Ragazzo di 19 anni in preda ad una grave crisi depressiva s’è impiccato in casa

Ticineto – Un ragazzo di origine brasiliana, M.C.S. di 19 anni, residente in Via Vittorio Veneto 14 (nella foto la casa dove si è consumata la tragedia), si è tolto la vita ieri sera impiccandosi ad una trave del soffitto di casa tra una stanza e il salotto. I genitori, che erano usciti, gli avevano telefonato più volte ma lui non rispondeva, per cui hanno dato l’allarme e sono arrivati sul posto insieme ai vigili del Fuoco che hanno trovato il suo corpo esanime appeso ad una corda legata al soffitto. Prima di recuperarlo i veterinari hanno dovuto sedare il suo pitbull che proteggeva il padrone ringhiando contro chi si avvicinava. In una lettera lasciata dal giovane si legge che la decisione di togliersi la vita è da ricondurre a motivi strettamente personali. La forte depressione psichica sarebbe dovuta infatti alla morte della sorella avvenuta due anni fa per un incidente stradale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Casale Monferrato coordinati dal pm della Procura di Vercelli che ha disposto l’autopsia.