Terzo Valico e Logistica, due chimere da imbonitori di piazza

Il Terzo Valico è un’inutile follia che ci costerà almeno 6,5 miliardi senza nessun beneficio, mentre la logistica non porterà nessun vantaggio all’occupazione. Questo l’impietoso giudizio dello statistico Tino Balduzzi, intervistato dal nostro Gianmaria Zanier, che demolisce pezzo per pezzo il progetto del Terzo Valico e l’ipotesi di potenziamento della logistica nella nostra provincia. Consigliamo caldamente questo video ai politici che continuano a tritarci i maroni con una valanga di sciocchezze sull’argomento. Studino e poi parlino. Seguano l’esempio del grande Luigi Einaudi per il quale “bisogna conoscere per deliberare”. Capre.