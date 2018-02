Tortona: Lorenzo Bianchi in giunta al posto di Marzia Barbieri

Tortona – È Lorenzo Bianchi, 47 anni, tortonese, avvocato, il nuovo assessore del Comune di Tortona che ha preso il posto della dimissionaria Marzia Barbieri. Lorenzo Bianchi è cugino di Massimo Bianchi, marito di Cristina Antoni responsabile dell’ufficio stampa della provincia di Alessandria, dato per certo alla presidenza della Fondazione della Cassa di Risparmio di Alessandria, che ha uno studio legale nel capoluogo insieme al potente avvocato Marco Balossino, segretario cittadino del Pd, ex sindaco di Tortona. Il nuovo assessore ha preso parte oggi pomeriggio alla riunione di giunta. la precedente assessora Marzia Barbieri, che è cugina prima dell’assessore ai Lavori Pubblici Davide Fara nonché dipendente dell’Asl Al, si era dimessa ufficialmente per motivi di salute – troppo stress – anche se i soliti bene informati dicono che il motivo vero sia stato la sua presa di posizione in merito al paventato trasferimento di una farmacia senza tener conto della normativa inerente la disposizione sul territorio comunale nel rispetto dei cosiddetti “Quadranti” urbanistici.