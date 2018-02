Grigi: otto volti nuovi per proseguire il trend positivo

Alessandria (g.m.z.) – Con la chiusura del Mercato, è arrivato il momento di fare un po’ di conti. Sono esattamente otto i nuovi giocatori che vestiranno la maglia grigia: oltre ai già noti Gatto, Bellazzini e Barlocco – l’esterno sinistro scuola Juventus ha chiuso la parentesi alla Pro Vercelli ed è tornato ad Alessandria dopo l’esperienza dell’anno scorso -, si aggiungono Kadi, Ragni, Lovric, Chinellato e Blanchard. C’è grande attesa, in particolare per gli ultimi 2 nomi: Matteo Chinellato (nella foto) sarà verosimilmente chiamato a fare la sua parte già da domenica, vista anche l’indisponibilità dell’infortunato Marconi, mentre Leonardo Blanchard, in prestito dal Carpi, rappresenta una pedina fondamentale per il reparto centrale difensivo. Come riportato ieri dal sito ufficiale dell’Alessandria Calcio, la numerazione ufficiale con cui scenderanno in campo i Grigi dalla prossima partita col Siena fino al termine della stagione sarà la seguente: 1 Vannucchi, 2 Celjak, 3 Lovric, 4 Cazzola, 5 Ranieri, 6 Sciacca, 7 Sestu, 8 Nicco, 9 Marconi, 11 Fischnaller, 12 Pop, 13 Piccolo, 14 Giosa, 15 Gjura, 16 Fissore, 17 Usel, 18 Gonzalez, 19 La Fauci, 20 Russini, 21 Bellazzini, 22 Ragni, 23 Chinellato, 24 Gazzi, 26 Gatto, 30 Blanchard, 31 Kadi, 33 Barlocco.

E domenica, tutti i giocatori saranno in campo con in testa un cappello Borsalino… Speriamo porti fortuna.