Le “armi di distrazione di massa”, il Duce, Berlusconi e il canone Rai

Gigi Moncalvo ci spiega cosa sono e a cosa servono le fake news, che lui definisce “armi di distrazione di massa” in quanto utili agli speculatori internazionali che si servono dei grandi quotidiani per pubblicarle. E poi danno la colpa al Web.

Parla poi del Duce “Buon’anima” che torna in un film molto divertente, per poi passare a Berlusconi il cui film, firmato da Sorrentino, potrebbe uscire prima delle elezioni. E se ne vedrebbero delle belle.

Poi Moncalvo si chiede se sia giusto pagare il canone Rai dopo che ci hanno tolto anche i Mondiali di Calcio. A cosa serve questa tassa, per vedere il Festival di Sanremo? Per la verità è un po’ poco.

Ma si può evitare di pagarla.