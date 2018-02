Che smemorati questi extracomunitari musulmani, dimenticano sempre dei borsoni per strada

Alessandria (a.g.) – Il 29 maggio di un anno fa è stata fatta brillare una valigetta sospetta abbandonata nel pomeriggio davanti all’entrata della chiesa di Santa Lucia in Via Chenna. I timori che si trattasse di una bomba sono rientrati quando i carabinieri del gruppo artificieri di Torino hanno inserito una sonda nell’involucro senza notare nulla, quindi hanno proceduto a farla saltare in aria. Il forte boato ha preoccupato molti residenti che sono stati subito avvisati di essere fuori pericolo in quanto la temuta bomba non c’era.

Domenica 21 gennaio scorso è stato abbandonato sul marciapiede davanti alla stazione ferroviaria un borsone rosso per cui scattava l’allarme e, anche stavolta, sono arrivati gli artificieri da Torino nel timore che si trattasse di una bomba. Allarme rientrato in quanto nel borsone la bomba non c’era, ma vestiti e scarpe appartenenti ad un marocchino residente in città.

Ieri mattina verso le 9:30 i vigili urbani di pattuglia in Piazza Garibaldi hanno notato un borsone verde abbandonato sotto i portici accanto ad un pilastro e hanno dato l’allarme. Sono intervenuti i carabinieri che hanno interrogato qualcuno, ed è venuto fuori che quel borsone è di un ambulante senegalese che è stato rintracciato e se l’è venuto a riprendere. Per lui è scattata la denuncia per procurato allarme.

Come mai i nostri ospiti di colore, tutti musulmani, sono così smemorati da dimenticarsi i borsoni in alcuni punti nevralgici del centro come Piazzetta Santa Lucia, Stazione ferroviaria, Piazza Garibaldi? Si tratta solo di coincidenze o c’è qualcosa sotto? Per esempio un tentativo di allontanare un po’ per volta i sospetti degli inquirenti con la tecnica di far gridare “al lupo al lupo” per cui, alla fine, a forza di non trovare il lupo ma solo borsoni senza la bomba dentro, ai borsoni non si fa più caso fino a quando nell’ultimo la bomba c’è davvero ed esplode mentre la gente passeggia incurante del pericolo.

L’ipotesi non è così peregrina e non è necessario essere dei Servizi per capirlo. Tant’è che la Polfer sta ancora indagando nei confronti del marocchino che, da solo o con la complicità di altri, avrebbe intenzionalmente abbandonato il borsone rosso trovato sul marciapiede della stazione ferroviaria. Infatti sembra che dentro non ci fossero solo scarpe, maglioni e giubbotti, ma qualcosa d’altro, di cui peraltro gli inquirenti non forniscono, per ora, una descrizione.