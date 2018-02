“San Gonzalez” salvatore dei Grigi

Alessandria (Alessandria 1 – Robur Siena 1) Gianmaria Zanier – I Grigi portano a casa il settimo risultato utile consecutivo, anche se la serie di vittorie consecutive si ferma a 6. Ma, soprattutto, fanno un passo indietro per ciò che riguarda il gioco rispetto alle ultime gare contro Pro Piacenza e Livorno. Merito sicuramente anche del Robur Siena, messo molto bene in campo da Mister Mignani e dal suo vice Vergassola. La formazione toscana, infatti, non solo esprime un gioco particolarmente organizzato e tatticamente indovinato, ma mostra molte individualità davvero significative per la categoria (Guberti, Marotta e Santini su tutti).

Per la cronaca, al contrario di quanto avvenuto domenica scorsa a Livorno, i Grigi iniziano subito la gara in salita, subendo il gol già al terzo minuto, quando Vassallo castiga Vannucchi, dopo una sua respinta su tiro di Santini. Col passare dei minuti il canovaccio della partita sembra delinearsi in modo molto chiaro, con la sterile manovra dei mandrogni, sempre ben controllata dai toscani: un colpo di testa di Piccolo su cross di Gonzalez dalla sinistra, un intervento del portiere senese Pane su Gatto (ma il centrocampista grigio era in fuorigioco) e una conclusione di Gonzalez da fuori area è tutto ciò che va ricordato per quando riguarda il primo tempo. All’inizio della ripresa, anzi, è il Siena a fallire un paio di occasioni per realizzare un secondo gol che avrebbe significato, di fatto, portarsi a casa 3 punti meritatissimi: da ricordare, almeno, il gran sinistro di Rondanini che colpisce la parte superiore della traversa per poi finire nella gradinata nord. Al 78′ la svolta: azione sulla fascia sinistra, palla che arriva a Gonzalez che riesce a sistemarsi la palla sul piede preferito col quale spara la palla in rete senza velleità ma l’estremo difensore toscano cincischia e si lascia sfuggire il pallone che carambola dentro (nella foto del nostro Frisina, la disperazione di Pane mentre Fischnaller torna in campo esultante col pallone in mano). Pane chiede subito scusa a tifosi, compagni e panchina, ma è l’uno a uno. Nell’ultimo quarto d’ora, galvanizzati dalla rete, i Grigi provano addirittura a vincere, grazie anche all’innesto di Bellazzini, decisamente più incisivo degli altri subentrati Fischnaller e Barlocco, i quali, sulla fascia sinistra hanno davvero faticato moltissimo per cercare di creare azioni degne di nota. L’occasione più nitida resta quella capitata al neoarrivato Chinellato che, spalle alla porta, per poco non riesce a punire per la seconda volta l’estremo difensore del Siena ma, visto come si era messa la gara per i primi 78′, sarebbe stato davvero troppo, una beffa ingiusta per i bravi e generosi ospiti. Il pareggio di oggi mette in carniere un punto che muove la classifica.

Alessandria: Vannucchi, Celjak, Sestu (1’ st Fischnaller), Nicco (16’ st Bellazzini), Piccolo, Giosa, Fissore (16’ st Barlocco), Gonzalez (45’ st Russini), Chinellato, Gazzillori, Gatto. All. Marcolini. A disp. Pop, Lovric, Ranieri, Sciacca, Ragni, Blanchard, Ahmed Kadi.

Robur Siena: Pane, Rondanini, Sbraga, Panariello, Iapichino, Cristiani (43’ st Damian), Gerli, Vassallo (43’ st Emmausso), Guberti (20’ st Bulevardi), Santini (43’ st Cruciani), Marotta. All. Mignani. A disp. Rossi A., Crisanto, Dossena, Guerri, Mahrous, Cleur, Solini, Neglia.

Gol: 3’ pt Vassallo, 32’ st Gonzalez

Arbitro: Giovanni Nicoletti di Catanzaro..

Guardalinee: Matteo Michieli e Gianluca Sartori di Padova.

Ammoniti: Piccolo, Santini, Rondanini, Fissore, Pane, Russini