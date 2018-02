Ad Alessandria si rapinano i mendicanti

di Adriano Sofri – La Stampa ieri aveva questo titolo: “Alessandria dichiara guerra ai questuanti: elemosina vietata quasi ovunque e denaro confiscato ai mendicanti”. Ammetto di essere stato impressionato. “Denaro confiscato ai mendicanti” significa infatti, allo stato delle leggi vigenti, che il Comune di Alessandria proclama di voler derubare i mendicanti delle elemosine che hanno raccolto. Più precisamente, non si tratta di un furto, ma di una rapina, a mano armata nel caso in cui i vigili urbani siano armati. Ho letto l’articolo. Riferiva la decisione del Consiglio comunale, che ha una maggioranza di destra e un sindaco leghista, di rendere permanenti e inserire nel Regolamento di Polizia Urbana le misure di “guerra all’accattonaggio” che l’anno scorso fecero già un ricercato chiasso. Arricchite ora da un “emendamento che prevede la confisca amministrativa del denaro che costituisce il prodotto o il profitto della violazione”. Ho cercato in rete notizie ulteriori, perché la questione mi tocca: io faccio da sempre l’elemosina e non escludo di chiederla, un giorno o l’altro. Mi tocca davvero: un fervido consigliere, uno abituato a chiamare i questuanti “abbronzati”, ha infatti suggerito di sanzionare anche chi fa l’elemosina, oltre a rapinare chi la riceve. Un’altra fonte locale, una radio, conferma a sua volta che “secondo la norma votata dall’aula, i vigili urbani potranno anche sequestrare il denaro frutto della questua”. C’è un grosso problema di criminalità e di sicurezza, in Italia, reale e percepita. Non l’avevo mai sentito tanto.