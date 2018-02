Alessandria (e.g.) – Mentre stiamo scrivendo (è prima mattina) i carabinieri di Alessandria stanno dando esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di quattro persone di origine nordafricana ritenute responsabili dei reati di sequestro di persona a scopo di estorsione e rapina nei confronti di un loro connazionale. I fatti risalirebbero alla scorsa estate. I dettagli dell’operazione saranno resi noti in conferenza stampa in tarda mattinata.