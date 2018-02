La vergogna delle rapine comunali ai mendicanti: perché una cosa è la multa, altra cosa è l’esproprio

Alessandria (Piero Evaristo Giacobone) – Scusate se insisto ma mi chiamo Evaristo. Sulla vicenda della deliberazione del consiglio comunale del 30 gennaio con la quale si consente ai vigili urbani di espropriare denaro ai mendicanti che lo hanno appena ricevuto in elemosina, dopo l’articolo di Adriano Sofri – pubblicato stamane su Alessandria Oggi, presente anche sulla pagina facebook dell’autore – che denuncia la gravità di un provvedimento barbaro e illegittimo, è opportuna qualche considerazione.

La norma partorita da quei fenomeni di reggitori del Comune di Alessandria, è punita dal codice. Lo denuncia con chiarezza la consigliera di minoranza Marica Barrera (nella foto) in una richiesta inviata al segretario generale del Comune di Alessandria, alla prefetta Tafuri, al procuratore della Repubblica ed al comandante della polizia municipale con la quale si chiede la modifica del vigente regolamento di polizia al punto introdotto la settimana scorsa dalla giunta Molibar (Molinari – Barosini) retta dal sindaco Marchese Professor Gianfranco Cuttica di Revigliasco (se non lo chiami così non si gira) in quanto in “palese violazione del principio di stretta legalità sancito dall’articolo 1 della legge 24/11/1981 n. 689, in relazione alla previsione introdotta dall’articolo 76 bis del regolamento in argomento, che reca l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca, non prevista ad opera dei provvedimenti degli organi esecutivi della norma primaria, che circoscrive la potestà sanzionatoria alla sola sanzione amministrativa pecuniaria”.

In sostanza la signora Barrera sottolinea il fatto che si possono elevare sanzioni per una violazione di legge ma non si può arrivare all’esproprio. E la cosa non è di poco conto perché la minoranza, di cui nella circostanza la Barrera è chiaramente la portavoce, anticipa che se non sarà ritirata quella norma, si procederà in sede legale: “La sottoscritta chiede, pertanto, un sollecito riscontro al fine di evitare il deposito di ricorso al Tar avverso tale provvedimento con conseguente danno erariale per la pubblica amministrazione che volesse resistere”.

In effetti il provvedimento di cui si tratta è assurdo, incredibile, dovuto ad una persona priva di cultura e nescente del diritto. Una norma con la quale si vuole risolvere un problema calpestando la legge. Una norma secondo la quale, per esempio, se io, uscendo da Messa, do un euro a un mendicante che sosta davanti alla porta della chiesa, rischio di essere multato e il mendicante privato della mia elemosina. È un abuso ed un sopruso in quanto se io do un euro a un altro, quell’euro à suo e nessun altro lo può pretendere, nemmeno un pubblico ufficiale.

Fermo restando che è opportuno impedire sul territorio urbano azioni poco consone al decoro e alla convivenza civile, quali l’atteggiamento molesto per essere pagati da parte dei parcheggiatori abusivi, non si può ignorare il fenomeno in aumento della povertà, per cui sembra fuori luogo, oltre che costoso, ricorrere a sanzioni pecuniarie nei confronti dell’indigente che viola una norma, sanzioni legali (quindi non espropri come ha decretato questa giunta di fenomeni) ma inefficaci, proprio perché non ha senso elevare una contravvenzione che non sarà mai pagata, in quanto impossibile per certi soggetti spendere risorse che vanno al di là dei meri bisogni elementari (casa, cibo, vestiario). Peggio ancora è l’esproprio che è addirittura vietato dalla legge.

Abbiamo chiesto un parere a Piercarlo Fabbio che, per la sua lunga esperienza di pubblico amministratore, di queste cose si intende: “Se la intendiamo (la multa; n.d.r.) come un’arma data in mano agli operatori di polizia municipale per essere più forti nel momento in cui avviano all’allontanamento, contestualmente dobbiamo farci carico dei costi per la comunità. Paradossalmente una contravvenzione, in questo caso – ci ha detto Fabbio al telefono -, anziché consentirci di incassare un dato quantitativo di moneta, ci obbliga a spenderne, per messa a ruolo, ricerca del debitore, invio solleciti, iscrizione dei residui, crediti inesigibili, decadenza, un quantitativo più elevato”.

Si tratta di affrontare la povertà dilagante e la presenza in aumento di extracomunitari in modo intelligente e non beota come hanno fatto i reggitori di Palazzo Rosso. Il problema è sempre lo stesso, e cioè quello dell’ integrazione possibile nella società di certi soggetti disagiati. “È possibile ragionare col CISSACA – ha aggiunto Fabbio – per iniziare un progetto attraverso il quale convertire il tempo libero degli accattoni segnalati in servizi di pubblica utilità, remunerati da indennità o rimborsi spese che possano aiutarli a recuperare un ruolo attivo nella nostra comunità”.

Troppo facile? Forse si può fare, magari col nuovo presidente del Cissaca.

E io pago.