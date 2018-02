Sequestrano spacciatore moroso e minacciano di dargli fuoco se non paga ma sono arrestati dai carabinieri

Alessandria – Una partita di cocaina non pagata al fornitore è alla base del sequestro con richiesta di riscatto da parte di una banda di marocchini nei confronti dello spacciatore “moroso”, anche lui marocchino. I fatti risalgono alla sera del 17 agosto scorso quando, verso le nove, i quattro marocchini sono entrati in un bar tabacchi di Acqui Terme (AL) ed hanno circondato un quinto marocchino di 32 anni che stava consumando una bibita al banco. Quindi, senza dare nell’occhio, lo costringevano ad uscire dal locale per cui, una volta fuori, con mossa repentina, gli infilavano un sacco in testa e lo spingevano all’interno di un’auto.

Chiesto il riscatto a saldo di una partita di Bamba

L’uomo era condotto in un appartamento di Alessandria dove lo legavano per le caviglie ad una sedia, costretto dai sequestratori a telefonare alla madre ed al fratello affinché provvedessero al pagamento di un riscatto di 9.000 euro per il suo rilascio, di cui 1.800 da consegnare immediatamente. La cifra non era altro che il debito dovuto per l’acquisto della partita di cocaina che il sequestrato avrebbe dovuto vendere al dettaglio ma che aveva detto di aver perso. I sequestratori telefonavano di nuovo ai familiari del prigioniero, ai quali dicevano di uccidere il loro congiunto che, assicuravano, avrebbero bruciato vivo sciogliendogli addosso della plastica qualora essi non avessero dato loro la somma richiesta.

La decisione di dare fuoco alla vittima che riusciva a fuggire

Non avendo avuto riscontro i quattro decidevano di uccidere il sequestrato dandogli fuoco con la benzina e, per questo motivo, lo stavano trasferendo altrove quando, con una mossa repentina, la vittima riusciva a liberarsi e a darsi alla fuga prima di chiamare il 112. L’allarme determinava l’immediata attivazione del piano antisequestri e sul posto intervenivano, oltre ai reparti in uniforme, anche uomini in abito civile del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale alessandrino che riuscivano a rintracciare il marocchino in fuga che, nel frattempo, terrorizzato, si era nascosto all’interno di un garage non distante dall’appartamento ove era stato tenuto prigioniero. Immediatamente soccorso, a causa degli evidenti segni delle percosse ricevute, era ricoverato all’ospedale di Alessandria dove gli erano riscontrate diverse ecchimosi ed una ferita lacero contusa al sopracciglio destro, giudicate guaribili in sette giorni salvo complicazioni.

La banda sgominata stamane

Finalmente, a conclusione delle indagini, nelle prime ore di questa mattina, i Carabinieri del Comando Provinciale di Alessandria hanno tratto in arresto (nella foto, l’arresto di uno dei quattro), in esecuzione dell’ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere emessa lo scorso 5 dicembre dal GIP del Tribunale di Torino, i quattro marocchini, tutti già noti alle Forze dell’Ordine, autori del sequestro. Si tratta di Mehdi Falahi, 33 anni, leader del gruppo nonostante fosse il più giovane e Abdellhak Madihi, 35 anni, entrambi senza fissa dimora, sprovvisti di documenti di soggiorno, quindi di Mourad Mouaddab, 46 anni e Mostafa El Kerkab, 40 anni, entrambi residenti ad Alessandria, in possesso di foglio di soggiorno, ritenuti responsabili, in concorso, dei reati di sequestro di persona e rapina pluriaggravati. Gli inquirenti riuscivano anche ad individuare tale Najib Fath di 21 anni, sprovvisto di regolari documenti di soggiorno, e ad arrestarlo in flagranza del reato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti in quanto trovato in possesso di nove dosi di “cocaina” del peso complessivo di circa cinque grammi. Attualmente Najib Fath si trova in camera di sicurezza nella caserma dei carabinieri, mentre gli altri quattro sono finiti in carcere a disposizione delle competenti autorità giudiziarie di Torino e di Alessandria.