Un calendario senza tempo quello di Piercarlo Fabbio

Alessandria – Nei giorni scorsi è stato presentato il “Calendario Impossibile” di Piercarlo Fabbio dal titolo “800 e 50 Alessandria d’argento”.

Edito da MF Studios, è stato stampato in 700 copie numerate e firmate dagli autori, formato: 22×32, per 28 pagine, costo: 10 euro, devoluti a MCL Alessandria

Tratta 12 episodi, uno al mese, come per gennaio dedicato all’elezione a Papa del Cardinale Alessandrino Michele Ghisleri, San Pio V, del 1566. Febbraio con l’arrivo in città di un nuovo signore, che poi ne sarebbe stato despota fin dal 1404. Facino Cane, il suo nome. Ma l’occasione era ghiotta anche per ricordare protagonisti di una lotta civile antica: lo scontro annoso fra Guelfi e Ghibellini. Fra i Guasco e i Ferrufini, tanto per citare le famiglie più titolate. Marzo non poteva che essere dedicato ai moti del 1821. Sui rampari della Cittadella sventola il primo tricolore e si mettono in moto le lancette dell’orologio del Risorgimento, partendo proprio da qui, cioè da quella fortezza, che oggi si stenta così tanto a rimettere in sesto e che pure ha costituito un baluardo gigantesco per lo scorrere della nostra storia. Non foss’altro che per erigerla si è dovuto e voluto abbattere l’intero quartiere di Bergoglio. Uno dei borghi fondativi di Alessandria. Da lì in avanti, passando attraverso la battaglia di Marengo del 14 giugno 1800 oppure ricordando la vittoria degli alessandrini guidati da Jacopo Dal Verme sul condottiero francese Giovanni III d’Armagnac, il 25 luglio del 1391, appunto giorno di San Giacomo, si giungeva alla data convenzionale della nascita di Alessandria il 3 maggio 1168. Tanti episodi raccontati al di fuori del tempo per un calendario che non invecchia: essendo un’opera d’arte, quindi un oggetto senza tempo.