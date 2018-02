Aggredisce in centro città il compagno della ex moglie con un’accetta e poi si da alla fuga ma è arrestato dai carabinieri

Acqui Terme – Arturo Oddone, pensionato, 55 anni, di Acqui Terme, è stato arrestato per tentato omicidio e si trova in carcere ad Alessandria. Oggi pomeriggio, nella città della Bollente, mentre era in auto, ha incrociato casualmente in Piazza Matteotti (nella foto il luogo dell’aggressione) la ex moglie – di età compresa tra i 50 e 55 anni – e l’attuale compagno della donna, di 45. La coppia era vicino a un locale. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, è nata una discussione con qualche insulto. A un certo punto Oddone è sceso dalla macchina e, con un’accetta, ha colpito l’altro 4 volte alla nuca, fortunatamente di piatto. L’uomo è caduto a terra, il pensionato è scappato e la donna è rimasta sotto choc. I passanti hanno dato l’allarme al 112. I carabinieri sono intervenuti prima sul posto e poi sono andati a casa dell’aggressore dove l’hanno trovato intento a preparare le valigie. Trovata anche l’arma usata per l’aggressione, che è stata sequestrata. L’aggredito è stato trasportato in ospedale dove si trova in prognosi riservata ma non è in pericolo di vita.