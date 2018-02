Disoccupato di Novi si toglie la vita lanciandosi dal nono piano

Novi Ligure – Stefano Borasi, 44 anni, disoccupato, già seguito dal servizio di psichiatria, si è tolto la vita stamane verso le 8:30 lanciandosi dalla finestra della sua casa al nono piano di via Ovada 33a. Pur abitando con i genitori, in quel momento era solo in casa. Come spiegato dai carabinieri, madre e padre, infatti, sono entrambi ricoverati: la donna per una malattia terminale e l’uomo per una frattura. L’allarme è stato dato dagli altri residenti nel palazzo, che hanno sentito il rumore della caduta. Il corpo si è fermato su un balcone del primo piano, più sporgente rispetto agli altri. Intervenuti sul posto, i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Entrati nell’appartamento – dopo che i vigili del fuoco hanno aperto la porta – i militari non hanno trovato biglietti a spiegare il perché del gesto. Non sarebbe da escludere, però, che Borasi fosse stato particolarmente sconvolto dalla situazione della madre.