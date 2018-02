Misteriosa morte di una donna trovata semisvenuta in casa coi polsi legati

Arquata Scrivia – Misteriosa morte di una donna di 71 anni probabilmente vittima di un’aggressione nella sua casa sita in Frazione Pessino. Oggi pomeriggio verso le cinque e un quarto sarebbe stata trovata dal figlio coi polsi legati e in stato di semi incoscienza. Dato l’allarme, la donna è stata soccorsa dai sanitari del 118, ma decedeva poco dopo sembra per ipotermia. Sul posto sono giunti i carabinieri del reparto operativo e nucleo Investigativo di Novi e Arquata. Il magistrato ha disposto l’autopsia mentre gli inquirenti stanno procedendo nelle indagini per scoprire l’esatta dinamica dell’aggressione e per scoprirne il o i responsabili. Le ipotesi sono molte, e non è esclusa una conclusione clamorosa di un caso che presenta moltissime ombre.

Aggiornamento delle 21:30.

Il sopralluogo degli inquirenti è ancora in corso data la complessità delle indagini. La morte è sopraggiunta successivamente all’arrivo dei sanitari del 118 e si cerca di capire quale ne sia stata la vera causa che sarà confermata con l’autopsia.

Aggiornamento delle 21:50

La donna si chiamava Igina Fabbri.