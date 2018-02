Presentati i candidati di Italia agli Italiani

Alessandria – Alle elezioni di marzo sarà ufficialmente presente anche in Piemonte la lista “Italia agli italiani”, formata da Forza Nuova, Fiamma Tricolore e da altri movimenti nazional-popolari, uniti in un progetto tendente a ritrovare lo spirito nazionale e patriottico. Per il Piemonte i candidati vengono per la maggior parte dalla società civile, come imprenditori, casalinghe e studenti che vogliono mettersi a disposizione del popolo e cercare di rendere auspicabile una rivoluzione culturale e di idee, portare in Parlamento patrioti pronti a battersi per il bene dei connazionali.

SENATO

Piemonte 1

Collegio Uninominale

Ivrea – Pinerolo: Maria Antonietta De Leo

Settimo – Moncalieri: Stefano Saija

Torino 3 – Collegno: Maurizio Correnti

Torino 1 – 2 – 4: Carmela Cortese

Ivrea – Pinerolo: Maria Antonietta De Leo Settimo – Moncalieri: Stefano Saija Torino 3 – Collegno: Maurizio Correnti Torino 1 – 2 – 4: Carmela Cortese Collegio Plurinominale Torino

Roberto Usseglio Viretta

Maria Luisa Brizzi

Tiziano Zerbato

Enrica Belli

Piemonte 2

Collegio Uninominale

Verbania – Novara: Fiore Theodorowicz Elena Egle

Biella – Vercelli: Lodovico Ellena

Alessandria – Asti: Vincenzo Santangelo

Alba Cuneo: Mara Boero

Verbania – Novara: Fiore Theodorowicz Elena Egle Biella – Vercelli: Lodovico Ellena Alessandria – Asti: Vincenzo Santangelo Alba Cuneo: Mara Boero Collegio Plurinominale

Eufemia Santangelo

Massimo Spada

Marilena Venneri

Cristiano Tosetti

CAMERA

Piemonte 1