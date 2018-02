S’è dimesso ieri sera il presidente Buzzi, bufera in Confindustria Alessandria

Alessandria – Ci sarebbero forti divergenze al vertice di Confindustria Alessandria tra il presidente, la dirigenza e parte del consiglio direttivo, alla base delle dimissioni rassegnate inaspettatamente ieri sera, del presidente di Confindustria Alessandria Luigi Buzzi.

Erede di una stimatissima dinastia di cementieri casalesi, l’ingegner Buzzi è Direttore Ricerca & Sviluppo – Tecnologie di Processo del Gruppo Buzzi Unicem Spa, una delle maggiori aziende italiane del settore con quartier generale a Casale Monferrato (AL). Fondata nel 1907, lavora in 13 Paesi, con 38 stabilimenti di cemento, dei quali 12 in Italia, e 503 impianti di produzione di calcestruzzo, di cui 128 in Italia, con oltre 10.000 dipendenti, un fatturato di 2.506 milioni di euro, ed una produzione di cemento di oltre 24 milioni di tonnellate. Le sedi principali sono in Italia, Stati Uniti e Germania, con joint venture in Messico, Lussemburgo, Olanda, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Russia, Ucrania, Slovenia e Algeria. L’ingegner Luigi Buzzi è stato eletto presidente di Confindustria Alessandria il 2 luglio del 2015, successore di Marco Giovannini, Presidente e Amministratore Delegato di Guala Closures Spa di Spinetta Marengo – Alessandria, che aveva concluso il suo mandato dopo quattro anni consecutivi al vertice dell’associazione che rappresenta 500 imprese con 27.000 addetti. Anche Buzzi, come Giovannini, stava compiendo il quarto anno di mandato col rinnovo biennale del luglio scorso, un mandato che si è interrotto bruscamente e inaspettatamente ieri sera con le sue dimissioni. Nato a Casale Monferrato (AL) nel 1968, sposato e padre di quattro figli, Luigi Buzzi è laureato in Ingegneria Chimica e dal 1995 lavora nel Gruppo di famiglia, Buzzi Unicem Spa. Dal 2006 è Consigliere di Amministrazione di Addiment Italia Srl (additivi e chimica per l’edilizia, azienda associata a Buzzi Unicem al 50% con Sika); dal 2014 è inoltre Direttore del Wilhelm Dyckerhoff Institut (Centro Ricerche Dyckerhoff a Wiesbaden in Germania). È stato Vice Presidente di Confindustria Alessandria dal 2011, già membro del Consiglio Direttivo dal 2003 al 2009, ricoprendo per molti anni incarichi associativi nel Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Alessandria, del quale è stato membro del Consiglio Direttivo dal 1997 al 2010 e Vice Presidente del Gruppo Giovani dal 1999 al 2007.

Buzzi ha così motivato le sue dimissioni: “Constatato che all’interno del Consiglio Direttivo non si poteva più raggiungere una convergenza abbastanza ampia per completare il progetto di aggregazione con le Associazioni industriali di Vercelli e di Novara, ho preferito fare un passo indietro per evitare più gravi conseguenze per l’Associazione, con l’auspicio che questa scelta possa facilitare una ricomposizione di nuovi equilibri di consenso”.

Il Consiglio Direttivo, immediatamente riunito ai sensi dello Statuto, ha incaricato il Vicepresidente Maurizio Miglietta (nella foto a lato) di presiedere l’Associazione fino alla prossima assemblea.

“Insieme ai Colleghi del Consiglio Direttivo – ha detto Miglietta – e anche a nome di tutti gli imprenditori associati, ringrazio Luigi Buzzi per l’impegno profuso in questi anni sempre con grande serietà e assoluta correttezza. Confindustria Alessandria è da oltre cento anni al fianco delle imprese della provincia e il nostro ruolo di assistenza tecnica, rappresentanza e diffusione della cultura di impresa prosegue con rinnovato impegno. Nel contempo manteniamo attenzione alle evoluzioni del sistema, prima di tutto a livello regionale”.