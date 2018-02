Falso dentista di Acqui Terme smascherato dalle Fiamme Gialle

Acqui Terme – Due finti dentisti, di cui un acquese, sono stati denunciati dalla Guardia di Finanza di Nizza Monferrato nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria.

Si tratta di due odontotecnici che di fatto esercitavano la professione odontoiatrica con la compiacenza di due medici, uno di Nizza Monferrato e l’altro di Canelli, all’interno di due avviatissimi ambulatori di Nizza Monferrato e Acqui Terme.

Grazie agli accertamenti eseguiti dai finanzieri è stato possibile accertare che i due odontotecnici esercitavano da tempo la professione medica sostituendosi ai medici titolari, tanto da essere oramai considerati e conosciuti come affermati professionisti.

Uno di loro è risultato recidivo in quanto già in passato è stato condannato proprio per lo stesso reato.

Nel corso delle perquisizioni nelle abitazioni degli indagati e negli studi medici sono state sequestrate anche le attrezzature utilizzate dai finti dentisti.

Le indagini, ancora in corso, sono adesso rivolte all’individuazione dei molti ignari clienti la cui salute, in alcuni casi, è stata seriamente messa a rischio, attirati dai prezzi applicati, spesso inferiori a quelli di mercato.