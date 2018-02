Asilopoli Tortona: domani la prima udienza in tribunale per ottenere la riassunzione della signora Scafidi

Tortona (Maria Ferrari) – Non molla Alberto Rito, il sindacalista della federazione sindacati indipendenti che difende le maestre dei nido di Tortona passati in gestione all’ente della curia Santachiara che non le ha più riassunte. E ciò nonostante che la stessa Regione Piemonte nel novembre scorso avesse decretato che devono essere assunte con decorrenza 31 luglio 2017. In effetti la notizia dell’idoneità delle maestre “ignorate” dal vescovo Vittorio Francesco Viola (nella foto), tramite la dirigente della curia Pinuccia Barbieri, che avrebbe dovuto riassumerle nell’istituto diocesano Santachiara che ha la gestione dei nido comunali, obbliga la curia a rimediare. Dopo l’ultimo incontro di lunedì 6 novembre 2017 in prefettura ad Alessandria, presenti Alberto Rito, la vice prefetta Maria Callegari, Luisa Iotti per il Comune di Tortona e Pinuccia Barbieri per l’istituto diocesano Santachiara, era stato deciso di procedere alla riassunzione fino al 31 luglio 2018. Lo stesso contratto sarà riproposto per altre cinque maestre – in tutto sono otto – per le quali c’è già stato un incontro in ITL il 23 novembre 2017. La risposta della “Direzione Coesione Sociale Settore Politiche dell’Istruzione” della Regione Piemonte a firma della dirigente dottoressa Elena Russo, in seguito ad ulteriore accertamento da parte della commissione di vigilanza ASL-AL ad opera del dottor Giuseppe Pollarolo, è stata puntuale, e la prima maestra ad avere pieno titolo all’assunzione sarebbe stata la dottoressa Silvia Scafidi. Il condizionale è d’obbligo in quato, a tutt’oggi, la signora Scafidi non ha ricevuto nessuna comunicazione in merito da parte della curia. Giunti a questo punto, il ritardo è inaccettabile e Alberto Rito, come aveva promesso, ha sporto denuncia per cui domani si terrà la prima udienza al tribunale di Alessandria sezione del lavoro per discutere il ricorso presentato dalla signora Scafidi assistita da Rito e dall’avvocato Claudio Del Nevo di Alessandria per chiedere il procedimento cautelare d’urgenza in base all’articolo 700 del codice di procedura civile ed ottenere una tutela d’urgenza, ossia in tempi relativamente brevi rispetto al processo ordinario. L’accoglimento della richiesta è un buon segno in quanto per accedere a questa procedura ci devono essere “determinate condizioni” che il giudice, nella fattispecie, ha ritenuto valide. Così il vescovo di Tortona Vittorio Viola, tanto vicino al sindaco di Novi Rocchino Muliere, capirà finalmente che non basta sfilare con saio e sandali tra la gente d’inverno per essere riconosciuto come un uomo di penitenza ed un benefattore, ma sono i fatti, i fatti veri che contano per il Padreterno: “Non chiunque mi dice ‘Signore, Signore’, entrerà nel Regno dei Cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei Cieli” (Mt 7, 21). E la volontà del Padre, per ora, è riassumere la signora Scafidi. E poi le altre che, come lei, attendono giustizia.