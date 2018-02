Banda di magrebini spacciava chili di droga nell’appartamento sopra la Farmacia Comunale di Novi

Novi Ligure – Intercettazioni telefoniche e ambientali, tracciati gps, riprese video, perquisizioni e sequestri, hanno consentito ai carabinieri di Novi di sgominare due bande di spacciatori marocchini che operavano nella nostra provincia. L’operazione, chiamata Stelvio, ha permesso di eseguire misure cautelari, di cui 5 in carcere nei confronti di cittadini magrebini, tutti ritenuti responsabili a vario titolo di un vasto traffico di sostanze stupefacenti del tipo cocaina e hashish tra Novi Ligure ed Alessandria. Si tratta dei marocchini Hicham Attari di 37 anni, Arbi El Moulim di 40 anni, Mohamed Jarmouni di 27 anni, Elarbi El Gourch di 24 anni e del tunisino Hayder Aissaoui di 23 anni. L’esecuzione è successiva a quelle eseguite per analoghi reati, a carico dei marocchini rachid Fettami di 30 anni, Brahim Kaabar di 31 anni, Imad Dahane di 25 anni, Samiha Aitzaina di 22 anni e di Said Rachek di 40 anni. Inoltre sono state eseguite decine di perquisizioni nei confronti di altri indagati. Sono infatti stati deferiti all’Autorità Giudiziaria, a conclusione delle indagini, ben otto spacciatori, in prevalenza di origine marocchina, per varie ipotesi di reato relative il traffico di sostanze stupefacenti nelle piazze novesi e alessandrine. I dieci magrebini, tutti di Novi, spacciavano prevalentemente sul territorio novese hashish e cocaina, utilizzando come base logistica l’appartamento sito della centrale Via Verdi al numero 94, proprio sopra la farmacia comunale, per la distribuzione al dettaglio della droga che era acquistata in grandi dosi da fornitori milanesi e lombardi per il fatto che gli indagati conoscono personaggi di evidente spessore criminale di origine magrebina e albanese che “lavorano” con grossi trafficanti stranieri, in particolare spagnoli. Le indagini hanno inoltre consentito di individuare una folta schiera di spacciatori magrebini minori che agivano direttamente sul territorio piazzando la roba ad Alessandria, Novi Ligure e Serravalle Scrivia, con la conseguente identificazione di centinaia di assuntori di sostanze stupefacenti, alcuni dei quali segnalati alle competenti Prefetture per le violazioni inerenti l’art. 75 del DPR 309/90.

(Nella foto di testa un momento della conferenza stampa dei carabinieri).