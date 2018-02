Morto barbone steso su un materasso nel capannone di Nigacalze

Tortona – Una segnalazione fatta al 112, probabilmente da un barbone, ha portato i carabinieri di Tortona al ritrovamento del corpo senza vita di un uomo all’interno dell’ex stabilimento ‘Nigacalze’, abbandonato da tempo. Di età apparente tra i 50 e i 60 anni, era steso su un materasso. Le ricerche non sono state facili e sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per illuminare la zona. I militari sono al lavoro per identificare la vittima, il cui decesso è stato constatato dal personale sanitario del 118. La causa è quasi certamente il freddo di queste notti per cui il poveretto sarebbe morto assiderato. La fabbrica abbandonata ospita clochard che vi trovano un riparo per la notte. La struttura, che si trova lungo la circonvallazione di Tortona nelle vicinanze dello stabilimento “Graziano” proprio di fronte al Bowling, era un’azienda fiorente negli anni Settanta e Ottanta che produceva calze, abbigliamento intimo, ma ha chiuso una quindicina di anni fa. All’interno si trovano ancora diversi macchinari lasciati in completo abbandono e l’immobile è circondato da alberi e da una fitta vegetazione, tanto che è quasi invisibile dalla strada (nella foto).