Con l’auto centra due auto parcheggiate e il dehor di un bar

Alessandria – Perde il controllo dell’auto e centra, nell’ordine, un altro veicolo parcheggiato, il dehor di un bar (nella foto) sul lato opposto della strada e una seconda vettura, provocando danni ingenti. È accaduto questa notte al quartiere Cristo di Alessandria. Il conducente è stato trasportato in codice verde all’ospedale civile per controlli. L’incidente è stato rilevato dalla polizia municipale; sul posto anche un carro attrezzi e operatori per ripulire la carreggiata dai rottami. Sconsolato Fabrizio De Paoli, titolare del Vip Bar: “Un disastro. Ho almeno 5.000 euro di danni da riparare. Ci mancava anche questa”. Periodo difficile per le attività economiche del rione più popolare e popoloso della città, già costantemente messe a dura prova dai furti.