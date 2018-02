Figlio di un noto fotoreporter alessandrino trovato morto in un appartamento del Quartiere Pista

Alessandria – Secondo gli inquirenti è morto da una settimana ma solo oggi il padrone di casa nella quale era ospitato ha avvisato la Polizia. Il cadavere di Federico Zoboli 28 anni figlio di Mauro Zoboli, 56 anni, il noto fotoreporter alessandrino, corrispondente di molti organi di stampa nonché dell’Alessandria Calcio, è stato trovato cadavere stasera in un appartamento in Via Manzoni 6, al quartiere Pista (nella foto), dove da qualche tempo si era sistemato. A trovarlo morto sul letto sarebbe stato proprio il padrone di casa, lo zio, che ha dato l’allarme. La Scientifica ha sequestrato materiale utile alle indagini in quanto al vaglio degli inquirenti vi sono varie ipotesi sulla causa del decesso, e non si esclude quella dell’overdose.