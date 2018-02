Le contraddizioni di Alessandria, dalla crisi di Confindustria, alla trovata di Emanuele Locci sulla confisca delle elemosine

Le contraddizioni di Confindustria Alessandria per una lotta di potere all’interno della futura unione con Vercelli e Novara e la saggia decisione del presidente Buzzi di dimettersi con un atto di coerenza e di onestà intellettuale. Poi c’è la figuraccia di Emanuele Locci, l’enfant prodige della destra mandrogna, che ha avuto la brillante idea, fatta propria dalla giunta a trazione leghista, di confiscare le elemosine ai mendicanti, facendo una figuraccia incancellabile, e facendone fare una anche alla città di Alessandria della quale tutti, in Italia, ormai, dopo il campionato già vinto e poi perso l’anno scorso in modo rocambolesco dai Grigi, dopo il dissesto che non c’era, dopo il Ponte Meier che, appena costruito, fa già la ruggine e ha bisogno di manutenzione straordinaria, stanno ridendo a crepapelle.