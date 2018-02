Arrestata una donna di 47 anni per detenzione di droga a fini di spaccio

Alessandria – Il Tribunale di Alessandria ha convalidato l’arresto per M.Z., 47 anni di Alessandria, sorpresa giovedì mattina dagli agenti della squadra mobile in possesso di quattro grammi di cocaina ed altrettanti di eroina. Deve rispondere di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Mentre si trovava nel centro commerciale Bennet di Astuti, la donna, già conosciuta dalla forze dell’ordine, è stata notata dagli agenti della sezione antidroga per il suo fare circospetto. Fermata e perquisita è risultata essere in possesso della droga. A causa dei numerosi precedenti è scattato l’arresto poi confermato dal giudice.