Maze runner – rivelazione

È un thriller d’azione e fantascienza del 2018 diretto da Wes Ball, con Dylan O’Brien e Kaya Scodelario. Uscita al cinema il 01 febbraio 2018. Durata 142 minuti. Distribuito da 20th Century Fox. Nel terzo capitolo dell’avvincente saga distopica per ragazzi basata sui romanzi di James Dashner, Maze Runner: La rivelazione, vediamo Thomas (Dylan O’Brien) e i Radurai unire le forze con i ribelli del “Braccio Destro” per salvare l’amico Minho, rapito durante lo scontro a fuoco dalle truppe del W.C.K.D. Il giovane Velocista, a capo del gruppo di adolescenti sopravvissuti alla prigionia della Radura e alla disperata fuga nel deserto, è determinato a trovare una cura contro il virus mortale che si è abbattuto sul pianeta. La ricerca, irta di sfide e ostacoli insormontabili quasi quanto le pareti del Labirinto, metterà a dura prova l’amicizia e i legami creati tra i ragazzi. Soprattutto quello tra il giovane protagonista e l’enigmatica Teresa (Kaya Scodelario). L’uscita del film, ritardata dall’incidente sul set che ha interessato l’attore Dylan O’Brien, è prevista in Italia per il 1 febbraio 2018.

* DATA USCITA: 01 febbraio 2018

* GENERE: Azione, Thriller, Fantascienza

* ANNO: 2018

* REGIA: Wes Ball

* ATTORI: Dylan O’Brien, Kaya Scodelario, Thomas Sangster, Rosa Salazar, Dexter Darden, Walton Goggins, Katherine McNamara, Aidan Gillen, Paul Lazenby, Nathalie Emmanuel, Will Poulter, Patricia Clarkson, Giancarlo Esposito, Barry Pepper, Jacob Lofland

* PAESE: USA

* DURATA: 142 Min

* DISTRIBUZIONE: 20th Century Fox