È un film drammatico del 2018, diretto da Clint Eastwood, con Anthony Sadler e Alek Skarlatos. Uscita al cinema il 08 febbraio 2018. Durata 94 minuti. Distribuito da Warner Bros. Nelle prime ore della sera del 21 agosto del 2015, il mondo ha assistito stupefatto alla notizia divulgata dai media, di un tentato attacco terroristico sul treno Thalys 9364 diretto a Parigi, sventato da tre coraggiosi giovani americani che viaggiavano per l’Europa. Ore 15:17 – Attacco al treno (The 15:17 to Paris), il nuovo film di Clint Eastwood, ripercorre le vite di questi tre amici, dai problemi dell’infanzia, alla ricerca del loro posto nel mondo, fino alla serie di sfortunati eventi che hanno preceduto l’attacco. Durante quell’esperienza straziante, la loro amicizia non ha mai vacillato, trasformandosi nella loro arma più potente e che ha consentito loro di salvare le vite di oltre 500 passeggeri presenti a bordo.

* DATA USCITA: 08 febbraio 2018

* GENERE: Drammatico

* ANNO: 2018

* REGIA: Clint Eastwood

* ATTORI: Anthony Sadler, Alek Skarlatos, Spencer Stone, Jenna Fischer, Judy Greer, Ray Corasani, Shaaheen Karabi, William Jennings, Thomas Lennon, Jaleel White, Tony Hale, Sinqua Walls, P.J. Byrne, Helene Cardona

* PAESE: USA

* DURATA: 94 Min

* DISTRIBUZIONE: Warner Bros.