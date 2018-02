Piemonte: sta per andare in tilt l’assistenza per la terza età

Torino (Giulia Giraudo) – Nulla di fatto nell’incontro di martedì 6 febbraio scorso tra gli assessori Augusto Ferrari (politiche sociali – nella foto), Antonio Saitta (sanità) e le associazioni del settore socio-sanitario area residenziale-geriatrica, convocato per iniziare i lavori di revisione del piano tariffario. I problemi non sono di poco conto, soprattutto in riferimento all’inadeguatezza dei prezzi imposti dalla Regione che non consentono una gestione remunerativa alle strutture assistenziali, anche in considerazione dei notevoli ritardi nei pagamenti delle Asl che arrivano ormai a superare i 120 giorni. Anaste (Associazione Nazionale Strutture Terza Età) Piemonte, insieme alle altre associazioni di categoria, ha fatto presente che la situazione sta diventando insostenibile per le strutture di assistenza – che sono aziende private – con gravi ripercussioni per gli assistiti. Non potendo fare tornare i conti, non riescono più a lavorare coi margini minimi necessari per la corretta gestione dei servizi, anche a causa del taglio degli inserimenti in posto letto convenzionato da parte delle ASL, con una media regionale dell’1,34%, rispetto all’obiettivo prefissato dalla Regione Piemonte dell’1,7%. In sostanza non è più garantita l’adeguata assistenza sanitaria e finanziaria, nonché la piena utilizzazione a spese dell’ente pubblico dei posti letto convenzionati. Poiché i posti non occupati significheranno minori entrate da parte delle strutture sanitarie private, diventa molto difficile la gestione se diminuisce il valore del singolo posto letto finanziato dall’ASL. A titolo esemplificativo basti considerare che 20 posti letti in meno al mese potrebbero significare minori entrate per circa 18.000 euro, 216.000 euro in meno all’anno. Naturalmente tali cifre dovrebbero essere moltiplicate per due nel caso in cui i letti rimanessero completamente inutilizzati. Non basta in quanto non è più possibile avere gli accessi programmati da parte dei Medici di medicina generale per la presa in carico dei pazienti inseriti in convenzione in fascia di media intensità di pazienti con fabbisogno assistenziale anche di alta intensità. In sostanza Anaste chiede alla Regione Piemonte di garantire come prima il cosiddetto “percorso di continuità assistenziale” attraverso la presa in carico del paziente da parte delle Aziende sanitarie locali di residenza dell’assistito e degli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali competenti. I due assessori Ferrari e Saitta hanno assicurato che saranno riviste le regole del sistema al fine di poter rendere possibili comportamenti virtuosi che, a parità di risorse economiche, lo rendono più efficiente.

Tuttavia, con maggiore realismo, il direttore generale della Sanità Piemontese Renato Botti ha ammesso che le risorse che potranno essere messe a disposizione nel 2018 saranno inferiori a quelle del 2017.

La situazione rischia di diventare esplosiva e potrebbe creare gravissimi disagi agli assistiti che si vedrebbero costretti a pagarsi gran parte del servizio.