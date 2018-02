È un film horror del 2017, diretto da Jonathan Hopkins, con Maggie Q e Sylvester McCoy. Uscita al cinema il 01 febbraio 2018. Durata 84 minuti. Distribuito da Koch Media. Una creatura affamata tenta di agguantare un bambino intrappolato nel mondo dei sogni, ma una tenace dottoressa fa di tutto per impedirglielo. Protagonista di Slumber – Il Demone del sonno è Alice (Maggie Q), una specialista dei disturbi del sonno, che durante le sedute scorta i pazienti lungo un percorso di recupero e guarigione, mentre

a casa deve fare i conti in prima persona con gli effetti di un misterioso trauma infantile: i suoi sogni sono infestati di spettri, e il ricordo della morte del fratello minore perseguita le sue notti. Un giorno, nel suo studio si presenta un’intera famiglia bisognosa di cure, i cui componenti sono afflitti da strani disturbi durante la notte e uno dei bambini in particolare, soffre della cosiddetta “paralisi del sonno”.

Alice ne è certa, non può sbagliare. Si tratta di un disturbo reale e comune in tutto il mondo che rende i sogni di chi ne è affetto incredibilmente serrati e realistici, e i momenti di veglia oscuri e nebbiosi come un incubo ad occhi aperti. Durante il sonno ci si ritrova all’improvviso svegli e coscienti, ma paralizzati, bloccati nel flusso di immagini irreali, e con la sensazione di una minacciosa presenza estranea che incombe o che, addirittura, cerca di fare del male. Nel tentativo di aiutare questa famiglia in pericolo, la razionale Alice è costretta a mettere da parte la logica e il ragionamento scientifico su cui ha sempre fatto affidamento, e accettare la natura sovrannaturale e demoniaca dietro agli incubi dei suoi pazienti. La battaglia contro il demone, sarà anche l’occasione per affrontare i temuti fantasmi del suo passato.

* DATA USCITA: 01 febbraio 2018

* GENERE: Horror

* ANNO: 2017

* REGIA: Jonathan Hopkins

* ATTORI: Maggie Q, Sylvester McCoy, Will Kemp, Sam Troughton, William Hope

* PAESE: Gran Bretagna, USA

* DURATA: 84 Min

* DISTRIBUZIONE: Koch Media