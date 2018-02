L’Arezzo centra un palo e una traversa ma l’Alessandria non sbaglia e vince

Arezzo (Arezzo 0 – Alessandria 2) Gianmaria Zanier – Alessandria nuovamente corsara ad Arezzo, con la serie positiva che si allunga a 8 risultati utili consecutivi (7 vittorie e un pareggio). Mister Marcolini pensa anche agli imminenti impegni di Coppa Italia e ricorre ad un turn-over che vede coinvolti in difesa Piccolo (sostituito dal preciso ed efficace Sciacca), Fissore e Sestu – la fascia sinistra era stata quella più in sofferenza nell’ultima gara casalinga col Siena – con Barlocco e Russini. I “botoli” sono ringhiosi solo dalla metà campo in su (Moscardelli e Cutolo dimostrano sin da subito di essere di un’altra categoria) ma in difesa lasciano molti spazi che i Grigi cercano subito di aggredire: al 10′ un bel cross di Gatto sulla fascia destra mette in condizioni Russini di castigare subito Ferrari, ma l’ex Lumezzane scaraventa abbondantemente sopra la traversa. I Grigi dimostrano però di essere particolarmente tonici e ben disposti in campo, e il predominio territoriale è sancito poco prima della mezz’ora: dopo una grandissima parata dell’estremo difensore amaranto su ottimo colpo di testa di Sciacca, nell’azione successiva scaturita da un corner, si sviluppa un’azione concitata in area amaranto con la palla che arriva sul sinistro di Barlocco il quale, grazie all’aiuto del palo interno, porta in vantaggio i Grigi. Dopo un’azione in contropiede con Gonzalez (il destro in corsa del “Cartero” è neutralizzato da Ferrari) e un palo colto da Nicco a portiere battuto, arriva l’azione degli amaranto col sempre più barbuto Moscardelli che coglie a sua volta in pieno il montante alla destra di Vannucchi. Finisce 1 -0 per l’Alessandria protagonista d’un gran primo tempo, con molte occasioni e alcune ottime giocate degne di nota. Dopo tante energie sprecate, nel secondo tempo arriva l’inevitabile fase critica: nell’Arezzo il subentrato Di Nardo dopo pochissimi minuti impegna severamente il sempre ottimo Vannucchi, mentre nemmeno un minuto dopo è Cutolo a colpire in pieno la traversa della porta grigia. Per fortuna, la compagine alessandrina passa indenne ed è anzi Russini a mangiarsi un gol quasi fatto, calciando fuori da ottima posizione, dopo una bellissima azione sulla destra del subentrato Sestu. La svolta definitiva della partita arriva come spesso accade con l’ingresso di Fischnaller (nella foto), stavolta al posto dell’evanescente Chinellato. Quando Gonzalez si lancia in velocità sulla fascia sinistra ed effettua un passaggio rasoterra nel centro dell’area, al numero 11 grigio non resta che metterci il piattone per insaccare la palla in rete, prima di andare a festeggiare sotto lo spicchio della Curva Nord in compagnia dei soliti indomabili tifosi al seguito. Partita in ghiaccio e ora sotto col Renate già mercoledì al Mocca, per una partita di Coppa Italia importantissima per vari aspetti, non ultimo per il discorso relativo al raggiungimento del miglior piazzamento utile in campionato, in caso di eventuali play-off.

Arezzo (3-5-2): Perisan; Muscat (85? Cellini), Ferrario (46? Talarico), Varga; Luciani, Foglia, De Feudis (35? Cenetti), Yebli (46′ Nardo), Sabatino; Moscardelli, Cutolo. In panchina: Ferrari, Mazzarani, Benucci, Criscuolo, Franchetti, Campagna, Semprini, Regolanti. All. Massimo Pavanel.

Alessandria (4-3-3): Vannucchi; Celjak, Giosa, Sciacca, Barlocco; Nicco, Gatto, Gazzi; Gonzalez (89′ Fissore), Chinellato (60′ Fischnaller), Russini (66′ Sestu). In panchina: Pop, Ragni, Lovric, Ranieri, Blanchard, Ahmed. All. Michele Marcolini.

Gol: 28′ Barlocco, 76′ Fischnaller.

Arbitro: Federico Dionisi da L’Aquila (Antonio Spensieri di Genova – Alex Cavallina di Parma).

Recuperi: 0+3.

Corner: 12-6.

Ammoniti: 37′ Luciani (Arezzo) e 88′ Varga (Arezzo)