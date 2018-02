Disastro sfiorato a Tortona per un Tir che ha preso fuoco nel piazzale di un distributore della Esso

Tortona – Evitato il disastro un po’ per miracolo e un po’ perché i Vigili del Fuoco sono intervenuti in tempo per spegnere l’incendio d’un Tir carico di generi alimentari che ha preso fuoco per cause in corso di accertamento proprio nel piazzale del distributore della Esso lungo la Statale 10, alle porte della città, dopo il ponte sullo Scrivia, in pieno centro abitato. Tre le squadre impegnate nell’intervento che ha permesso di evitare che le fiamme si propagassero agli impianti (che hanno rischiato di esplodere) del distributore la cui pensilina è stata comunque gravemente danneggiata. Sul posto anche una pattuglia della polizia stradale che sta indagando per accertare l’esatta dinamica dell’incidente. Infatti non si riesce a capire come mai il grosso camion fosse stato lasciato parcheggiato per la notte proprio a ridosso delle colonnine di carburante, sotto la pensilina principale, e come abbia fatto a prendere fuoco. Si tratta solo di una coincidenza o c’è qualcosa di più? Nel corso dell’intervento di spegnimento e messa in sicurezza dell’area il traffico automobilistico è stato deviato ma ha ripreso regolarmente dopo un paio d’ore. (Nella foto a destra il distributore prima dell’incendio).